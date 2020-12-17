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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Kolay maç yok! Kupada Süper Lig takımlarından elenenler oldu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karacabey Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımının maç içerisindeki performansını değerlendiren Erol Bulut, "Kolay maç yok. Kupada Süper Lig takımlarından elenenler oldu. 10 kişi kalmamıza rağmen iyi mücadele ettik" dedi. Fenerbahçe'yi öne geçiren gol ile ilgili yapılan ofsyt tartışmalarına da değinen Bulut, "Attığımız golde ofsayt olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, kolay bir maç geçirmediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, tur atladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Alt ligden rakip olsa da hiçbir maçın kolay geçmediği vurgulayan Bulut, "Süper Lig takımlarından alt lig ekiplerine elenenler oldu. Kolay maçlar olmuyor, hiçbir maç kolay değil. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başladık ama kırmızı karttan sonra 10 kişi kaldık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Tur atladığımız için mutluyuz. Attığımız 2 gol daha vardı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bence biri ofsayt değildi ama hakem öyle karar verdi." ifadelerini kullandı.

KALEDE OYTUN OLACAK
Bulut, bir gazetecinin "Altay Bayındır'ı riske ettiğinizi düşünüyor musunuz ?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Altay'ı riske ettiğimi düşünmüyorum. Harun sakattı, Oytun vardı ikinci kaleci olarak. O da iyi bir performans sergiledi. Kaleciler kırmızı kart görebilir. Oytun'a güvenimiz sonsuz. Hafta sonunda büyük ihtimal kalemizde Oytun olacak."

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