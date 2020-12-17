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Konyaspor 3 - 1 Altınordu

Konyaspor 3 - 1 Altınordu
17.12.2020 15:20
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sürdü. A Spor ekranlarında yayınlanan İttifak Holding Konyaspor - Altınordu karşılaşmaları izleyicilerle buluştu. Karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanan Konyaspor bir üst tura yükseldi. İşte Konyaspor 3 - 1 Altınordu maçının golleri...


Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor sahasında TFF 1. Lig takımı Altınordu'yu konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan ev sahibi takım, tur atlayan taraf oldu.
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