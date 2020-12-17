Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sürdü. A Spor ekranlarında yayınlanan İttifak Holding Konyaspor - Altınordu karşılaşmaları izleyicilerle buluştu. Karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanan Konyaspor bir üst tura yükseldi. İşte Konyaspor 3 - 1 Altınordu maçının golleri...
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor sahasında TFF 1. Lig takımı Altınordu'yu konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan ev sahibi takım, tur atlayan taraf oldu.