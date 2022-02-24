Slavia Prag - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Slavia Prag ile Eden Arena'da karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Haberin içinde yer alan linkle Slavia Prag Fenerbahçe maçı canlı yayınını izleyebilir, karşılaşmayı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.