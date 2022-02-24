UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Eden Arena
Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)
Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun
SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE
Aşağıda yer alan linkle Slavia Prag Fenerbahçe maçı canlı yayınına erişebilir, başlama saatinden itibaren izleyebilirsiniz
https://www.exxen.com/tr/sport/watch/slavia-prag-fenerbahce/44504