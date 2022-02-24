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FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Slavia Prag - Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Exxen canlı maç izle | FB maçı kaç kaç

FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Slavia Prag - Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Exxen canlı maç izle | FB maçı kaç kaç
24.02.2022 23:14 - Son Güncelleme: 24.02.2022 23:26

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Slavia Prag - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Slavia Prag ile Eden Arena'da karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Haberin içinde yer alan linkle Slavia Prag Fenerbahçe maçı canlı yayınını izleyebilir, karşılaşmayı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Spor Videoları

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:




Stat: Eden Arena




Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)




Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor




Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE
Aşağıda yer alan linkle Slavia Prag Fenerbahçe maçı canlı yayınına erişebilir, başlama saatinden itibaren izleyebilirsiniz

https://www.exxen.com/tr/sport/watch/slavia-prag-fenerbahce/44504


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