UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Eden Arena



Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)



Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun



İLK YARINDAN DETAYLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında oynanan Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ilk yarısını ev sahibi takım 2-1 önde tamamladı.

8. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Sağdan son çizgiye inen Schranz, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Dorley'in yaptığı vuruşta top kale çizgisi önünde Tisserand'dan döndü.

19. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Plavsic'in sağ çaprazdan yaptığı ortada arka direkte Holes'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlak havalandı. Ceza sahasında Traore'nin indirdiği top Tisserand'dan döndü. Schranz'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Slavia Prag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Plavsic, pasını sağdan hareketlenen Traore'ye verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden Sor ile buluşturdu. Sor'un ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

39. dakikada Fenerbahçe fileleri havalandırdı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, son çizgiye indikten sonra pasını Mert Hakan Yandaş'a verdi. Mert Hakan'ın ceza yayı çevresinde sol ayağıyla uzak direğe çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Slavia Prag'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Goller: Dk. 19 Schranz, Dk. 27 Sor (Slavia Prag), Dk. 39 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kacharaba (Slavia Prag), Dk. 31 Osayi-Samuel, Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 41 Pelkas (Fenerbahçe)



