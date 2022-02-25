Haberler Spor Videoları 'Hüzünlü veda' Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe! Fenerbahçe UEFA Konferans Ligine veda etti! | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti ÖZET

'Hüzünlü veda' Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe! Fenerbahçe UEFA Konferans Ligine veda etti! | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti ÖZET

'Hüzünlü veda' Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe! Fenerbahçe UEFA Konferans Ligine veda etti! | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti ÖZET
25.02.2022 00:58 - Son Güncelleme: 25.02.2022 01:08

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'Hüzünlü veda' Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, ilk maçta 3-2 kaybettiği Slavia Prag karşısında rövanş karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertli ekip rakibine Ivan Schranz ve Yira Collins Sor'un (2) golleriyle 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha kaydetti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Eden Arena

Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)

Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun

İLK YARINDAN DETAYLAR
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında oynanan Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ilk yarısını ev sahibi takım 2-1 önde tamamladı.

8. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Sağdan son çizgiye inen Schranz, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Dorley'in yaptığı vuruşta top kale çizgisi önünde Tisserand'dan döndü.

19. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Plavsic'in sağ çaprazdan yaptığı ortada arka direkte Holes'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlak havalandı. Ceza sahasında Traore'nin indirdiği top Tisserand'dan döndü. Schranz'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Slavia Prag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Plavsic, pasını sağdan hareketlenen Traore'ye verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden Sor ile buluşturdu. Sor'un ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

39. dakikada Fenerbahçe fileleri havalandırdı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, son çizgiye indikten sonra pasını Mert Hakan Yandaş'a verdi. Mert Hakan'ın ceza yayı çevresinde sol ayağıyla uzak direğe çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Slavia Prag'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Goller: Dk. 19 Schranz, Dk. 27 Sor (Slavia Prag), Dk. 39 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kacharaba (Slavia Prag), Dk. 31 Osayi-Samuel, Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 41 Pelkas (Fenerbahçe)


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