A Spor canlı izle: Fenerbahçe Kırklarelispor Ziraat Türkiye kupası çeyrek final maçı 11.02.2020 19:16

A Spor Fenerbahçe Kırklarelispor maçı izle! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşıdna Fenerebahçe ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe, her türlü beraberlik ve galibiyetin yanında 2 farklı yenilgilerde bile adını yarı finale yazdıracak. Ülker Stadyumu'nda hakem Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe Kırklarelispor maçını A Spor ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilecekler. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve her iki takımla ilgili merak edilen son dakika gelişmelerinin yanıtı haberimizde...

Kupada sırasıyla Tarsus İdmanyurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-0 ile geçmişti.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor.