Fenerbahçe kafilesi dev derbi için yola çıktı!

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 17:26

Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüs, emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri ve taraftarların coşkulu uğurlamasıyla Rams Park’a doğru yola koyuldu.

Fenerbahçe takımı, Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Tesis önünde toplanan çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, yaktıkları meşaleler ve tezahüratlarla futbolculara moral aşıladı. Takım otobüsü, taraftarların oluşturduğu sevgi seli nedeniyle tesislerden çıkmakta güçlük çekti.