Haberler Video Fenerbahçe 1-0 Kırklarelispor (Fenerbahçe'nin 1. golü izle - Mevlüt Erdinç)
Fenerbahçe 1-0 Kırklarelispor (Fenerbahçe'nin 1. golü izle - Mevlüt Erdinç)

Fenerbahçe 1-0 Kırklarelispor (Fenerbahçe'nin 1. golü izle - Mevlüt Erdinç)

11.02.2020 21:50

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Rövanş maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor karşısında 50, dakikada Mevlüt Erdinç'in attığı golle 1-0 öne geçti.


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