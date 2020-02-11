Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Rövanş maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor karşısında 50, dakikada Mevlüt Erdinç'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe 1-0 Kırklarelispor (Fenerbahçe'nin 1. golü izle - Mevlüt Erdinç)11.02.2020 21:50
- Fenerbahçe 1-0 Kırklarelispor (Fenerbahçe'nin 1. golü izle - Mevlüt Erdinç)
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