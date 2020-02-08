Fatih Terim’in “ruh hastası” dediği Belhanda 2.5 sezonda dünyaları kazandı... 08.02.2020 12:58

Geldiği ilk günden bu yana performansı sürekli tartışılan, son olarak Terim’i bile çıldırtan Faslı futbolcu, bonuslarla beraber tam 12.6 milyon Euro (Yaklaşık 83 milyon lira) kazandı. 10 numaralı formanın hakkını bir türlü veremeyen Belhanda çıktığı 11 Avrupa maçında ne gol attı, ne asist yaptı. F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 9 derbide de skora katkı sağlayamadı...