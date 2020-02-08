CANLI İZLE | Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı anlatım İZLE 08.02.2020 16:36

Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK... Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle iyi bir ivme yakalayan Siyah-beyazlılar evinde kazanmak için oynayacak. Konuk ekip Gaziantep ise son oynadığı maçta Süper Lig'in lideri Sivasspor'a karşı 5-1'lik farklı galibiyet sevinci yaşamıştı. Sporseverler Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların 20 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Kara Kartal, 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin ise, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Güneydoğu ekibi, 9. sırada bulunuyor.

İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayan maçın hakemi Alper Ulusoy.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak.

Gaziantep: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode

SERGEN YALÇIN, TARAFTARLARININ ÖNÜNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına bugün çıkacak.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı.

Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti.

BOATENG DE FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng de görev alması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyme fırsatı bulacak.

Siyah-beyazlı takım, Ganalı futbolcuyu İtalya'nın Fiorentina takımından kiralamıştı.

VODAFONE PARK'TA SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi.

Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 yenebildi.

BURAK YILMAZ FORMDA

Beşiktaş'ın santrforu Burak Yılmaz, son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 8 gole imza attı.

NECİP UYSAL'IN CEZASI BİTTİ

Sarı-kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Necip Uysal'ın cezası tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Jeremain Lens takımla çalışmalara başlarken, henüz takıma katılmayan Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.

SARI KART CEZA SINIRINDA 4 OYUNCU

Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.

4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sakatlık ve kart cezaları nedeniyle bu maçta 4 oyuncudan yararlanamayacak.

Sakatlığı bulunan Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson'un görev alamayacağı Beşiktaş maçında, savunmanın önemli oyuncuları arasında yer alan Papy Djilobodji de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Gaziantep ekibinden 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından bu yana takımın önemli isimleri arasında yer alan kaleci Günay Güvenç, Jean-Armel Kana Bıyık ve Kenan Özer, bu hafta forma giyip sarı kart görmeleri halinde ligin 22. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.