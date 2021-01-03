Erman Toroğlu'ndan Oğuzhan Özyakup için bomba yorum!

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Oğuzhan Özyakup için flaş bir açıklamada bulundu. Toroğlu, "Oğuzhan, Galatasaray'ın Falcao'su gibi... Sakat değil ama, o da oynamıyor bu da oynamıyor." şeklinde konuştu.