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Erman Toroğlu'ndan Oğuzhan Özyakup için bomba yorum!

Erman Toroğlu'ndan Oğuzhan Özyakup için bomba yorum!
03.01.2021 20:32
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Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Oğuzhan Özyakup için flaş bir açıklamada bulundu. Toroğlu, "Oğuzhan, Galatasaray'ın Falcao'su gibi... Sakat değil ama, o da oynamıyor bu da oynamıyor." şeklinde konuştu.


Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Oğuzhan Özyakup için flaş bir açıklamada bulundu. Toroğlu, "Oğuzhan, Galatasaray'ın Falcao'su gibi... Sakat değil ama, o da oynamıyor bu da oynamıyor." şeklinde konuştu.
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