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Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Doktorundan son dakika açıklaması

Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Doktorundan son dakika açıklaması
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Süper Lig'de son haftalarda sergilediği başarılı performanslarla 2020'yi lider kapatan Galatasaray, yeni yıla girerken üzücü bir haberle sarsıldı. Sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Norveçli Omar Elabdellaoui, evinde yılbaşı kutlaması sırasında üzücü bir kaza geçirdi. Gelen bilgilere göre Elabdellaoui'nin elinde havai fişek patladığı ve yüzünün yaralandığı bildirildi. Norveçli yıldız apar topar hastaneye kaldırılırken, gözünde görme kaybı olabileceği açıklandı. Hastaneye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaptığı ilk açıklamada oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi ve sosyal medyaya sızdırılan fotoğrafa isyan etti. Öte yandan havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu yaralanan ve ameliyata alınan Omar Elabdellaoui'nin doktoru da oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.


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