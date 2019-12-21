Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama! "Milletle dalga mı geçiyorsun Fatih Terim" 21.12.2019 23:11

Süper Lig'in 16. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe 17 yıl sonra Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Mağlubiyet sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim Galatasaray'la dalga geçiyor" dedi.



Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

''Galatasaray için lig bitti. Bu kafayla bu iş gitmez. Anladığım kadarıyla yönetimin Fatih Terim'e gücü yetmiyor. Galatasaray takımı takım falan değil ya. Mahalle takımı gibi top oynuyorlar. Bu Galatasaray 2-1 galip olduğuna dua etmeli. Ömer Bayram, Galatasaray'ın futbolcusu değil. İyi bir yedek olur. İyi çocuk, efendi çocuk iyi mücadele ediyor. Galatasaray orta sahası Ömer-Selçuk, sen kafadan kaybetmişsin maçı.''

''MİLLETLE DALGA MI GEÇİYORSUN FATİH TERİM''

''Fatih Terim , bu kafayla Galatasaray'da devam ederse seneye de bir şey yapamaz. Galatasaray'ın kafasını değiştirmesi lazım. Fatih Terim'in kafasını değiştirmesi lazım. Egolarınla kavga edersen bu işi yapamazsın Fatih Terim. Tarihle yaşanmaz. Sen dalga mı geçiyorsun milletle. Bir kaç kişinin ayağı kırılırsa Selçuk İnan oynar. Sen bu Selçuk ile anlaşma yaptın yönetimi de zora bıraktın. Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. ''