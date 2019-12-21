Göztepe Galatasaray şifresiz CANLI anlatım İZLE! Göztepe GS canlı skor kaç kaç? |Video 21.12.2019 18:23

Göztepe Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım izle! Göztepe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 15. haftayı 24 puanla 6. sırada bitirdi. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgiye sahip Göztepe ise 15. haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Göztepe Galatasaray maçını taraftarlar takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

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Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 24 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, 20 puanla 10. sırada bulunan Göztepe'yi yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray mücadele edecek. Göztepe Galatasaray maçı 21 Aralık Cumartesi günü (bugün) Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Reis (Alpaslan), Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

SAKAT: Poko, Atınç, Alpaslan (Durumu belirsiz)

CEZALI: Berkan

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao

SAKAT: Seri, Andone, Luyindama

CEZALI: Yok

İKİ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, bugünkü müsabakada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda yaptığı maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, dış saha maçlarında şu ana kadar elde edebileceği 21 puanın 9'unu kazandı.

GALATASARAY İLE GÖZTEPE 55. RANDEVUDA

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de bugün 55. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 80-36 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldi.

GALATASARAY SON 6 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 6 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 28. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 22 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.