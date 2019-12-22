Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı anlatım izle 22.12.2019 16:49

CANLI İZLE- Süper Lig'in 16. haftasında gözler büyük bir derbi maça çevrilmiş durumda. Fenerbahçe, Beşiktaş ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de olacak.

Süper Lig'in 16. haftasında gözler büyük bir derbi maça çevrilmiş durumda. Fenerbahçe, Beşiktaş ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı'nda 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.



Fenerbahçe'de derbi mücadelesi öncesi Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Moses sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de olacak.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK!

Fenerbahçe'de derbi mücadelesi öncesi Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Moses sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ'TA NKODOU SEVİNCİ!

2 haftadır tedavisi devam eden N'Koudou'nun yapılacak kontroller sonrası takıma dönmesi bekleniyor. Fransız futbolcunun formasına kavuşmak için çalışmalarını arttırdığı öğrenildi. Victor Ruiz ise hafta başından bu yana takımla antrenmanlara çıkıyor.Fiziksel olarak takımın gerisinde olan İspanyol stoperin, özel çalışmalara da başladığı belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağlık ekibi ve atletik performans departmanından gelecek raporlara göre N'Koudou ve Ruiz hakkındaki kararını vereceği ifade edildi. Beşiktaş'ta sakatları devam eden Douglas ve Dorukhan ise derbide forma giyemeyecek.



FENERBAHÇE KADIKÖY'DE GÜVEN VERİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi.Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.



LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 126 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 141 golüne, siyah-beyazlılar 140 golle yanıt verdi.



SON MAÇ BERABERE BİTTİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlılar adına goller Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydederken, sarı-lacivertlilerde goller Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.