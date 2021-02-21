Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası bomba yorum: Fener'i hakem bile iteledi ama kullanamadılar

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 Göztepe kazandı. Konuk ekibin tek golü Halil Akbunar'dan geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ardından bomba açıklamalar yaptı. Toroğlu "Hakem bile Fener'i itelemedi ama hakemi bile kullanamadılar. Her pozisyonda çaldı." ifadelerini kullandı. Toroğlu "Bir büyük takım İstanbul'da 9. dakikada gol yedikten sonra maçı bu skorla bitiriyorsa ben o takımı tartışmam. Dönüp başkanı, yöneticisi, hocası aynaya bakacaklar. Başkalarına konuşmayacaklar." ifadelerini kullandı.