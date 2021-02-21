Haberler Video Spor Videoları Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası bomba yorum: Fener'i hakem bile iteledi ama kullanamadılar

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası bomba yorum: Fener'i hakem bile iteledi ama kullanamadılar

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası bomba yorum: Fener'i hakem bile iteledi ama kullanamadılar
21.02.2021 22:40
Ana Sayfa 01:57
Fahrettin Altun: Bebek katili...
Ana Sayfa 00:40
Fotoğraf çekmek isterken köpek...
Ana Sayfa 01:25
Milli Eğitim Bakanı Ziya...
Ana Sayfa 01:01
Yozgat'ta yaşlı çift evlerinde...
Ana Sayfa 00:45
Sevilen oyuncu Kenan Çoban'ın...
Ana Sayfa 00:31
Kahramanmaraş'ta Müdürün...
Ana Sayfa 02:28
İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç...
Ana Sayfa 00:45
Güzel oyuncu Deniz Uğur: Benim...
Ana Sayfa 01:57
Beylikdüzü’nde kontrolden...
Ana Sayfa 00:30
EDHO 183. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 02:27
HDP’li Dirayet Dilan Taşdemir...
Ana Sayfa 04:58
EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ı...

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 Göztepe kazandı. Konuk ekibin tek golü Halil Akbunar'dan geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ardından bomba açıklamalar yaptı. Toroğlu "Hakem bile Fener'i itelemedi ama hakemi bile kullanamadılar. Her pozisyonda çaldı." ifadelerini kullandı. Toroğlu "Bir büyük takım İstanbul'da 9. dakikada gol yedikten sonra maçı bu skorla bitiriyorsa ben o takımı tartışmam. Dönüp başkanı, yöneticisi, hocası aynaya bakacaklar. Başkalarına konuşmayacaklar." ifadelerini kullandı.


Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 Göztepe kazandı. Konuk ekibin tek golü Halil Akbunar'dan geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ardından bomba açıklamalar yaptı. Toroğlu "Hakem bile Fener'i itelemedi ama hakemi bile kullanamadılar. Her pozisyonda çaldı." ifadelerini kullandı. Toroğlu "Bir büyük takım İstanbul'da 9. dakikada gol yedikten sonra maçı bu skorla bitiriyorsa ben o takımı tartışmam. Dönüp başkanı, yöneticisi, hocası aynaya bakacaklar. Başkalarına konuşmayacaklar." ifadelerini kullandı.
Spor Videoları