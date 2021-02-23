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SON DAKİKA: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

SON DAKİKA: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberi! Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da bir futbolcuda yeni tip koronavirüse rastlandı. Hafta sonu Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek olan bordo-mavililerde semptom gösteren genç bir oyuncu teste tabi tutuldu ve Kovid-19 teşhisi kondu.


Trabzonspor'da bir futbolcuda daha yeni tip koronavirüse rastlandı. A Spor'un haberine göre, bordo-mavili takımda semptom gösteren bir genç oyuncuya yapılan test sonucunda Kovid-19 teşhisi kondu.

Fırtına'nın Fenerbahçe maçı öncesinde takımda fazla forma şansı bulamayan genç bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktığı ve karantina sürecinin başladığı öğrenildi.

Bordo-mavili takımda karantina süreci dolan ve testleri negatif çıkan Serkan Asan ve Arda Akbulut takım ile beraber çalışmalara başlamıştı.

UĞURCAN VE BAKER'A YENİ TEST YAPILACAK!
Uğurcan Çakır ve Lewis Baker'a yeni tip koronavirüs testi yapılacak ve bu testlerin sonucu negatif çıkması durumunda Fenerbahçe maçına yetişebilecekler.

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