Haberler Video Spor Videoları Erman Toroğlu Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: Tyler Boyd'un atılması lazımdı

Erman Toroğlu Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: Tyler Boyd'un atılması lazımdı

Erman Toroğlu Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: Tyler Boyd'un atılması lazımdı
19.09.2020 23:17

Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, "Biraz kontrollü gelen, iyi kapanan bir takım Beşiktaş'a her maç gol atar ve Beşiktaş defansı sarı kartı görür. Bugün Boyd'un atılması gerekir. Sarı kartı varken gitti adama bastı" ifadelerini kullandı.


Spor Videoları