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Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama

Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama
20.09.2020 20:36

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Başakşehir - Galatasaray maçının ilk yarısını 'Devre Arası' programında değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın penaltı kazandığı pozisyon için "Galatasaray lehine verilen penaltı doğru karar" ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamaları...


Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Başakşehir - Galatasaray maçının ilk yarısını 'Devre Arası' programında değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın penaltı kazandığı pozisyon için "Galatasaray lehine verilen penaltı doğru karar" ifadelerini kullandı.

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