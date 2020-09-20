Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Başakşehir - Galatasaray maçının ilk yarısını 'Devre Arası' programında değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın penaltı kazandığı pozisyon için "Galatasaray lehine verilen penaltı doğru karar" ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamaları...
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Başakşehir - Galatasaray maçının ilk yarısını 'Devre Arası' programında değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın penaltı kazandığı pozisyon için "Galatasaray lehine verilen penaltı doğru karar" ifadelerini kullandı.