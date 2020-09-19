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Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı
19.09.2020 22:14

Fenerbahçe Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor forması giyen milli futbolcu Nazım Sangare ile anlaştığını resmen açıkladı. 26 yaşındaki sağ bekin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı da yapılan açıklamada belirtildi.


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