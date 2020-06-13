Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Maçtakı kırmızı kart pozisyonun yorumlayan Toroğlu, "Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu açıkladı: Trabzonspor'da Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?
13.06.2020 00:37
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