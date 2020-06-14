Erman Toroğlu'ndan 'Muslera' açıklaması: Takım arkadaşları sakatladı

14.06.2020 22:49

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Muslera'nın sakatlığını yorumlayan Toroğlu, "Galatasaray, kötü oynadığı için Muslera sakatlandı. Muslera'yı arkadaşları sakatladı. Kalecinizi o pozisyonlara neden sokuyorsunuz?" açıklamasında bulundu.