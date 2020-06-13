Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a konuştu: Hedefimiz 2+1 kupa

13.06.2020 00:04

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.