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Eren Elmalı: ’’Mutlu olduğum yerdeyim’’
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Eren Elmalı: ''Mutlu olduğum yerdeyim''

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 16:57

Galatasaray'ın transferin son gününde Trabzonspor'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Eren Elmalı transfer sürecinin uzun geçtiğini ama mutlu olduğu yere geldiğini söyledi.

Galatasaray'ın transferin son gününde Trabzonspor'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Eren Elmalı, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da olduğu için mutluluğunu dile getiren Elmalı, "Başkanımız Dursun Özbek'e, yöneticimiz Abdullah Kavukçu'ya ve Okan hocamıza çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Transfer süreci için hepsine teşekkür ederim. Formanın ağırlığını, Galatasaray armasının ağırlığını biliyorum. Sorumluluklarımı biliyorum. Sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Biraz uzun süreç oldu bizim açımızdan ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Süreç güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu da güzel olur. Oynadığımız zaman da atmosferin farkında oluyoruz. Taraftarımızın önünde ilk maçıma çıkmak için çok heyecanlıyım. Taraftarımızdan tek istediğim, bizi sonuna kadar desteklemeleri" diye konuştu.

24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 17 numaralı formayı giyecek.

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