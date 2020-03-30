E-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu internetten alma e devlet ekranı... 30.03.2020 15:33

Seyahat izin belgesi başvurusu alma e devlet ekranı: Yurt içinde bir yerden başka şehre geçecek vatandaşların seyahat izin belgesi alması zorunlu hale gelmişti. Başvurudan önce yer hizmetleri personeli yolculara gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Yapılan bilgilendirmelerde başvuru şartları yazan bir bildiriyi okumaları isteniyor. Seyahat izin belgesi internetten alınacak. E Devlet kapısı üzerinden tüm vatandaşları ilgilendiren yeni hizmet geldi. Yapılan son dakika açıklamasında seyahat izin belgesinin e Devlet kapısı üzerinden alınabileceğine yer verildi. Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak.

Seyahat izin belgesi başvurusu internetten alma e devlet ekranı: Yurt içi seyahatlerde vatandaşların seyahat izin belgesi alması zorunlu olmuştu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında seyahat izin belgesi başvurularının e Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına sınırlar getirildi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

YURT İÇİ SEYAHATTE BELGE ZORUNLULUĞU

Yurt içinde bir yerden başka şehre geçecek vatandaşların seyahat izin belgesi alması zorunlu hale gelmişti.

SEYAHAT İZİN BELGESİ KİMLERE VERİLECEK?

Geçtiğimiz gün yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,

Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,

Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak.

E DEVLET'TEN ALINABİLECEK

Seyahat izin belgesi başvurusu e-devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. .

SONUÇ CEP TELEFONUNDAN

Başvurunun sonucu cep telefonuna mesaj olarak iletilecek

CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Seyahat İzin belgesi başvurularının edevlet üzerinden yapılabileceği, başvurunun sonucunun da telefona kısa mesaj olarak iletileceği belirtildi.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına sınırlar getirildi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.

VALİLİK SEYAHAT İZİN KURULU'NA BAŞVURULACAK

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek.

SEYAHAT İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurudan önce yer hizmetleri personeli yolculara gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Yapılan bilgilendirmelerde başvuru şartları yazan bir bildiriyi okumaları isteniyor.

Bu bildiride, "Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı Genelge ile belirtilen, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, Birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastaları olan, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız 'Seyahat İzin Kurulu'ndan' seyahat izni belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecekler. Ayrıca havayolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insanı ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirler arası seyahat edebilecekler. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır" ifadelere yer alıyor.

BAZI YOLCULAR SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI

Sosyal mesafe kuralına uymayan yolcuları görevliler ikaz ederken kurallara uymayan yolculara da diğer yolcular tepki gösterdi. Yolculardan Tuğçe Sabancı, "Burada öğrenciydim staj işlemlerimi halletmek için buraya geldiğim zaman burada kaldım. Burada sosyal mesafe diye hiçbir şey yok. İçerideki görevli sesleniyor ses gelmediği için insanlar cama yaklaşıyor. İnsanlar burada dip dibe. Doğru düzgün maske kullanan yok. İnanmıyorum insanlar burada saatlerce bekliyor belki birinde burada Corona Virüs var hepimiz hasta olacağız" diyerek tepki gösterdi.

BAŞVURUDA BULUNDULAR

Havalimanına gelerek başvuru yapan Recep Biberoğlu, "İş için İzmir'e gitmiştim. Oradan Trabzon'a uçamadığım için buraya geldim. Uçağımın iptal olduğunu duydum. Şimdi de izin gerekiyormuş nasıl alındığını bilmiyorum inşallah alacağız. Umarım her şey iyi olacak." dedi.

Çocuğunu ameliyat ettirmek için Batman'dan İstanbul'a gelen Mücahit Akbaş, "Valilik izni olmadan gidemezsiniz dediler. Biz de tam olarak ne yapılacak bilmiyoruz ama şimdi geldik o işlemleri gerçekleştireceğiz. Benim hastam da burada nereye götüreceğimi bilemiyorum, eve de gidemiyorum memlekete de gidemiyorum." diye konuştu.