Cristiano Ronaldo'dan harika kafa golü! Havada asılı kaldı |Video 19.12.2019 11:53

İtalya Serie A'da zirve yarışı veren Juventus, Samdoria'ya konuk oldu. Milli yıldızımız Merih Demiral'ın da ilk 11'de başladığı karşılaşmaya Cristiano Ronaldo'nun 45. dakikada attığı gol damga vurdu. Ronaldo'nun kafayla attığı gol sırasında yerden 71 santim yükseldiği ve toplam uzunluğunun 2 metre 56 santim olduğu tespit edildi.

Serie A'da zirve mücadelesi veren Juventus, 17. hafta karşılaşmasında Sampdoria'ya konuk oldu.

1-1 devam eden karşılaşmanın 45. dakikasında, Alex Sandro'nun arka direğe yaptığı ortaya adeta havada asılı kalarak vuruşunu yapan Cristiano Ronaldo, takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

Golün ardından ölçümler yapan Sky, Portekizli yıldızın gol vuruşunu yaparken 71 cm zıpladığını ve topla buluştuğu noktanın yerden 2 metre 56 cm yüksekte bulunduğunu belirtti.

34 yaşındaki yıldız oyuncu bu golle beraber 2019-20 sezonunda İtalya Serie A'daki gol sayısını 10'a yükseltti.

Juventus maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Cristiano Ronaldo'nıun golüyle üstünlüğü ele alan Sarri'nin öğrencileri, ikinci 45 dakikada da bu skoru koruyarak karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Juventus'un diğer golü 19. dakikada Paulo Dybala'dan gelirken; Sampdoria'nın tek golünü 35. dakikada Gianluca Caprari attı.

Maça ilk 11'de başlayan Merih Demiral, 90 dakika süre alırken, 76. dakikada sarı kart gördü.

Sampdoria'nın golünü atan Gianluca Caprari 90. dakikada Merih Demiral'a attığı dirsek sebebiyle gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 42ye yükselten Juventus, maç fazlasıyla Inter'in önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.