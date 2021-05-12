Celtic taraftarları Filistin'e destek oldu! Stadı bayraklarla donattılar

Kudüs'te İsrail terörü devam ederken, hayatını kaybeden Filistinli sayısı her geçen saat daha da artıyor. İsrail'in zulmüne karşılık Batı ülkeleri adeta kafasını kuma gömerken, İskoçya'nın Celtic ekibi taraftarları Filistin'e destek olmak için St. Johnstone maçı öncesi tribünleri Filistin bayraklarıyla donattı.

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail'in düzenlediği saldırılarda bugüne kadar onlarca sivil Filistinli şehit oldu. Şehitler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şehit sayısının 48'e yaralı sayısının ise 304'e yükseldiği açıklandı.

BATI SESSİZ

Batı ülkeleri İsrail'in vahşetine karşı sessizliğini koruyor. Bir terör örgütünden farksız şekilde saldırılarına devam eden İsrail sadece cılız seslerle eleştirilirken, herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

STADI FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA DONATTILAR

İskoçya'nın köklü ekiplerinden Celtic taraftarı ise bu akşam oynanacak St. Johnstone maçı öncesi tribünleri Filistin bayraklarıyla donattı. İsrail karşısında Filistin'e açıkça destek olan Celtic taraftarları daha önce de İsrail saldırıları sonrası sert tepki göstererek Filistin'in yanında yer almıştı.

VAKIF ARACILIĞI İLE FİLİSTİN'E YARDIM

Yine Celtic taraftarları 130 sene önce kurdukları Aida Celtic Vakfı aracılığı ile Filistinlilere yardım ediyor. Filistinli sığınmacıların bulunduğu Aida kampu bu vakıf aracılığı ile finanse ediliyor.

İskoçya, Batı ülkeleri arasında Filistin'e destek olarak İsrail'e ses yükselten ülkeler arasında en çok ön plana çıkan ülke oldu. 2014 yılındaki referandumdan sonra bağımsızlık talebinde bulunan bazı İskoçlar, sokakta bildiri dağıttıkları sırada "İskoçya ve Filistin için kendi kaderini tayin etme hakkı" sloganlarını kullanmışlar ve bu durum büyük gündem yaratmıştı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.