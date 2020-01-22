CANLI YAYIN: Beşiktaş - Erzurumspor maçı şifresiz CANLI İZLE (22.01.2020 Ziraat Türkiye Kupası) 22.01.2020 19:43

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Erzurumspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Beşiktaş - Erzurumspor maçını haberimizden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.







İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Oğuzhan, Nkodou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir



SİYAH-BEYAZLILAR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.





2005-2006'DA ARTI 5'TE KALDI

Ligin 2005-2006 sezonunda 26 gol atan ve 21 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, artı 5 averaja imza attı.

LİGDEKİ AVERAJ DURUMU

Ligde 7. sırada yer alan Beşiktaş, artı averaja sahip en kötü ikinci takım oldu.

Siyah-beyazlı ekip, bu alanda Hes Kablo Kayserispor (-30), Antalyaspor (-21), MKE Ankaragücü (-20), Kasımpaşa (-14), Çaykur Rizespor (-8), İttifak Holding Konyaspor (-8), Gençlerbirliği (-6), Yukatel Denizlispor (-5), Gaziantep FK (-4) ve Göztepe (+2) takımlarını geçebildi.

Beşiktaş, 9. sıradaki BtcTurk Yeni Malatyaspor'un (+7) yanı sıra üstündeki 6 takımın gerisinde kaldı.

SON 8 SEZONUN EN AZ GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş, son 8 sezonun en az golünü teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde attı.

Ligin 2011-2012 sezonunda 18. haftada 27 golde kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonun aynı döneminde 40 gole ulaştı. 2013-2014'te 33 gol bulan Beşiktaş, 2014-2015'te 29, 2015-2016'da 42, 2016-2017'de 34 ve sonraki 2 sezon ise 31'er gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun 18. haftasında ise 28 golde kaldı.