Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşmada ilk gol erken geldi. Oltan Karakullukçu BB Erzurumspor adına skoru 0-1 yapan golü attı.
Beşiktaş 0 - 1 BB Erzurumspor | Oltan Karakullukçu'nun golü22.01.2020 20:35
- Beşiktaş 0 - 1 BB Erzurumspor | Oltan Karakullukçu'nun golü
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