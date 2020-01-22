Halil Akbunar'dan orta şut karışımı harika gol (Göztepe 2 - 2 Antalyaspor) 22.01.2020 18:20

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları devam ediyor. Süper Lig'in iki güçlü temsilcisi Göztepe ve Antalyaspor, kozlarını İzmir'de paylaşıyor. Karşılaşmanın 55. dakikasına Göztepesporlu futbolcu Halil Akbunar'ın orta şut karışımı harika gol damga vurdu. Göztepespor Halil'in golüyle Antalyaspor'a 2-1 yenik durumda olduğu karşılaşmayı 2 - 2'ye getirdi. İşte Halil Akbunar'ın Antalyaspor ağlarına gönderdiği harika gol...