Burak Yılmaz'a 'Mesut Özil' tepkisi: Bunun adı kıskançlıktır terbiyesizliktir

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen A Milli Takım'ın başarılı golcüsü Burak Yılmaz, birçok konuda özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki en iyi kadronun Beşiktaş'ta olduğunu belirten Yılmaz, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferiyle ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın sosyal medyada tartışılan açıklamalarına yorumcular sert tepki gösterdi.

Fransız ekiplerinden Lille'de forma giyen ve takımının aralık ayındaki en iyi oyuncusu seçilen Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EN İYİ KADRO BEŞİKTAŞ'TA

Instagram'da bir canlı yayına konuk olan ve soruları cevaplayan 35 yaşındaki golcü, "Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda diğer takımlardan bir adım önde görüyorum. Bana soruyorsanız en iyi kadro Beşiktaş'ta" dedi.

MESUT ÖZİL'E BAŞARILAR

Hulk ile Çin'de beraber oynadığını belirten ve özel bir oyuncu olduğunu ifade eden Burak, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkındaki soruya ise "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim" yanıtını verdi.





TARAFTARLAR ÖZİL'E SAHİP ÇIKTI

Bu sözler sosyal medyada tartışılırken, Fenerbahçeli taraftarlar attıkları mesajlarla Özil'e sahip çıktı. Bazı futbolseverler de Burak'ın haklı olduğu şeklinde paylaşımlar yaptı.



Usta yorumcular da bu yorumları yaptı:

EMRE BOL: Milli Takımı'n en sıkıntılı olduğu dönemler Burak'ın olduğu dönemlerdir. Hangi dönemler? İşte içerde kumar partilerinin olduğu dönemler, birbirlerinin ağzına silah sokulduğu dönemler, prim pazarlıklarının yapıldığı dönemler.

EDEPSİZLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR!

Bunun adı kıskançlık, edepsizlikten başka bir şey değildir! Sanane ya sanane! Mesut napsaydı senin gibi sürekli formaları mı öpseydi şak şuk şak şuk?





TURGAY DEMİR: Mesut Özil D.Türkistanlı soydaşlarına sahip çıktığı için Avrupa'da istenmez adam ilan edildi, yüreğin yetiyorsa aynı delikanlılığı sen göster de görelim Burak Yılmaz.





ALEM YAPANLAR UTANMADAN MİLLİYETÇİLİK TASLIYOR

Üç kuruş fazla prim almak için Milli Takım'da kavga çıkaranlar, kumar oynayanlar, alem yapanlar utanmadan milliyetçilik taslıyor. Gerçekten bir büyük futbolcu gelmiş.. Hoş gelmiş...





Tıpkı Hagi, Alex, Gomez gibi gözümüzün pasını silecek... Bu ne kıskançlıktır!? Çok açık söylüyorum Mesut Özil'in gelişi bazılarında öyle bir yara açmış, öyle bir hazımsızlık yaratmış ki...





MESUT'UN BELİNE KADAR GELİR DAHA YUKARI ÇIKMAZ

Van Gölü'nün sodalı suyunun tamamını içseler belki hazmederler... Sen Mesut Özil'e ancak belden aşağı vurursun Burak kardeşim çünkü kariyerin gelse gelse anca Mesut'un beline kadar gelir daha yukarı çıkmaz...