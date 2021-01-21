Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi dünya basınında gündemini koruyor. Hemen hemen her gün yıldız oyuncuyla ilgili haberler manşetleri süslüyor. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, 'Özil'in yeni dünyası" başlığıyla duyurduğu özel haberinde yıldız futbolcunun sarı lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sürecek bir anlaşma yaptığını yazdı.

Haberde Mesut Özil'in bu imza karşılığında yıllık 7,5 milyon Euro kazanacağını iddia edildi. Öte yandan Mesut Özil, ayağı kırılan Trabzonsporlu Abdulkadi Ömür için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

MANŞETLERDEN DÜŞMÜYOR!

BILD, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in transferine geniş yer ayırdı. Yıldız oyuncunun 7.5 milyon Euro kazanacağını duyurdu.