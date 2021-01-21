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    • Spor
    • 21.01.2021 Gazete
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    hakkında bomba iddia: 'den 7.5 milyon euro alacak

    'in 'ye transferi dünya basınında gündemini koruyor. Hemen hemen her gün yıldız oyuncuyla ilgili haberler manşetleri süslüyor. 'nın yüksek tirajlı gazetesi , 'Özil'in yeni dünyası" başlığıyla duyurduğu özel haberinde yıldız futbolcunun sarı lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sürecek bir anlaşma yaptığını yazdı.

    Mesut Özil'e 7.5 milyon euro

    Mesut Özil'in 'ye transferi dünya basınında gündemini koruyor. Hemen hemen her gün yıldız oyuncuyla ilgili haberler manşetleri süslüyor. 'nın yüksek tirajlı gazetesi , 'Özil'in yeni dünyası" başlığıyla duyurduğu özel haberinde yıldız futbolcunun sarı lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sürecek bir anlaşma yaptığını yazdı.

    Haberde 'in bu imza karşılığında yıllık 7,5 milyon Euro kazanacağını iddia edildi. Öte yandan Mesut Özil, ayağı kırılan lu Abdulkadi Ömür için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

    MANŞETLERDEN DÜŞMÜYOR!
    BILD, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in transferine geniş yer ayırdı. Yıldız oyuncunun 7.5 milyon Euro kazanacağını duyurdu.

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    Haberler Spor Mesut Özil hakkında bomba iddia: Fenerbahçe'den 7.5 milyon euro alacak