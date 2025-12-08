PODCAST CANLI YAYIN
Samsunsporlu Musaba ölümden döndü: Aracı alev aldı! Saniyelerle kurtuldu - Video

Samsunsporlu Musaba ölümden döndü: Aracı alev aldı! Saniyelerle kurtuldu - Video

Samsunsporlu futbolcu Anthony Musaba’nın kiraladığı araç seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Futbolcu aracı kenara çekip son anda kurtuldu. Alevler kısa sürede söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Samsunsporlu Anthony Musaba'nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki ana yolda meydana geldi. Samsunsporlu Anthony Musaba, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçının ardından kente döndü. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan evine gitmek için kiraladığı araca binen Musaba, yolda ilerlerken bir süre sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Anthony Musaba, aracı yol kenarına çekip inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle