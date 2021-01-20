Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı.





Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! 🙏🏼🤲🏼 Daha güçlü döneceksin. 💯👊🏼 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 20, 2021

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