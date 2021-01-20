Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı.
Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! 🙏🏼🤲🏼 Daha güçlü döneceksin. 💯👊🏼— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 20, 2021
AYAK BİLEĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ
Trabzonspor'da Süper Lig'in 20'nci haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Abdülkadir Ömür, geniş kapsamlı tedavi için İstanbul'a gitti.
Bordo-mavililerin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu belirtilen Abdülkadir Ömür, İstanbul'a gitti. Genç oyuncunun burada geniş kapsamlı olarak kontrollerinin yapılacağı, ardından ameliyatına yönelik karar verileceği ve tedavisine başlanacağı belirtildi.
Abdülkadir Ömür, geçen sezon da yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı geçirip 183 gün sahalardan uzak kalmıştı.