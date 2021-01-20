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    • 20.01.2021 15:26
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    Son dakika: 'nin yeni transferi 'den için "geçmiş olsun" mesajı

    Son dakika haberine göre 'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu ve 'a getirdiği , sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak 'un milli oyuncusu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    Özil'den Abdülkadir Ömür mesajı

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı.



    AYAK BİLEĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ
    'da 'in 20'nci haftasındaki karşılaşmasında ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Abdülkadir Ömür, geniş kapsamlı tedavi için 'a gitti.



    Bordo-mavililerin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu belirtilen Abdülkadir Ömür, İstanbul'a gitti. Genç oyuncunun burada geniş kapsamlı olarak kontrollerinin yapılacağı, ardından ameliyatına yönelik karar verileceği ve tedavisine başlanacağı belirtildi.

    Abdülkadir Ömür, geçen sezon da yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı geçirip 183 gün sahalardan uzak kalmıştı.

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