Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Borussia Dortmund ve Real Madrid oldu. Finali mutlu sonla tamamlamak İspanyol ekibinde gözler Vinicius Junior, Toni Kroos, Bellingham, Modric gibi yıldızlarda olacak. İtalyan çalıştırıcı Ancelotti'nin Arda Güler açıklamalarının ardından futbolseverler karşılaşmanın başlangıç saatine odaklandı. Kupayı en fazla müzesine götüren takım olan eflatun-beyazlılar, Dortmund karşısında hata yapmak istemiyor. Dortmund - Real Madrid mücadelesini Slavko Vincic yönetirken yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Borussia Dortmund'da ise gözler takımdan ayrılacak olan Marco Reus'a çevrildi. Takımın kaptanı veda kararı alırken sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamlamak istiyor. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte, Dortmund - Real Madrid maçına ilişkin son bilgiler…

BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı geri sayım başladı. Alman ekibi Dortmund ve İspanyol devi Real Madrid, Devler Ligi finalinde karşı karşıya geliyor.Dortmund - Real Madrid mücadelesine İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Wembley Stadı ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finaline kadar namağlup gelen eflatun beyazlılar, sezonu üç kupayla kapatmayı hedefliyor. Dortmund ise tarihinde ikinci kez kupayı kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Dortmund - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanına tanıklık etmek isteyen milyonlarca futbolsever karşılaşmanın hangi kanaldan ekranlara geleceğini merak ediyor.Dortmund - Real Madrid finali İngiltere, İspanya, Almanya, İsveç, Fransa, İtalya, Hollanda, Kanada, Hırvatistan, Kosova, Rusya, Bulgaristan, Slovenya, Azerbaycan, Sırbistan, Türkiye, Danimarka ve diğer birçok ülkeden canlı yayınlanacak.Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunurken mücadele aynı zaman TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Julian Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior