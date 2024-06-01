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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024, 17:57 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 18:01

Borussia Dortmund Real Madrid maçı CANLI İZLE I BVB RMA maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

Şampiyonlar Ligi Finali için heyecanlı geri sayım başladı. Devler Ligini en fazla kazanan Real Madrid, 15.kez kupayı müzesine götürmek istiyor. İngiltere’de oynanacak final karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek. Almanya’da bu sezon beklentilerin uzağında kalan Borussia Dortmund Avrupa’da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Atletico Madrid ve Paris Saint - Germain gibi takımları eleyen Dortmund, Madrid maçındaki zaferiyle kupaya uzanmayı hedefliyor. İki takım Avrupa kupalarında tarihinde 14 kez karşı karşıya gelirken İspanyol devi rakibine 6 maçta üstünlük kurdu. Dortmund ise Real Madrid’i 3 kez mağlup etti. Gözler Real Madrid’de Arda Güler’de Dortmund’da ise Salih Özcan’da olacak. Peki Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda,saat kaçta? Dortmund-Real Madrid maçı bu akşam ne zaman,saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanının detayları…

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Borussia Dortmund ve Real Madrid oldu. Finali mutlu sonla tamamlamak İspanyol ekibinde gözler Vinicius Junior, Toni Kroos, Bellingham, Modric gibi yıldızlarda olacak. İtalyan çalıştırıcı Ancelotti'nin Arda Güler açıklamalarının ardından futbolseverler karşılaşmanın başlangıç saatine odaklandı. Kupayı en fazla müzesine götüren takım olan eflatun-beyazlılar, Dortmund karşısında hata yapmak istemiyor. Dortmund - Real Madrid mücadelesini Slavko Vincic yönetirken yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Borussia Dortmund'da ise gözler takımdan ayrılacak olan Marco Reus'a çevrildi. Takımın kaptanı veda kararı alırken sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamlamak istiyor. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte, Dortmund - Real Madrid maçına ilişkin son bilgiler…

BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı geri sayım başladı. Alman ekibi Dortmund ve İspanyol devi Real Madrid, Devler Ligi finalinde karşı karşıya geliyor.Dortmund - Real Madrid mücadelesine İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Wembley Stadı ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finaline kadar namağlup gelen eflatun beyazlılar, sezonu üç kupayla kapatmayı hedefliyor. Dortmund ise tarihinde ikinci kez kupayı kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Dortmund - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanına tanıklık etmek isteyen milyonlarca futbolsever karşılaşmanın hangi kanaldan ekranlara geleceğini merak ediyor.Dortmund - Real Madrid finali İngiltere, İspanya, Almanya, İsveç, Fransa, İtalya, Hollanda, Kanada, Hırvatistan, Kosova, Rusya, Bulgaristan, Slovenya, Azerbaycan, Sırbistan, Türkiye, Danimarka ve diğer birçok ülkeden canlı yayınlanacak.Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunurken mücadele aynı zaman TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Julian Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

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