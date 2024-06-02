İZLE I Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid! Arda Güler tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşılaştı. Real Madrid, Carvajal ve Vinicius Junior'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı ve kupayı 15. kez müzesine götürdü.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Bu arada Şampiyonlar Ligi kupası tarihte ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun elinde yükseldi. Real Madrid forması giyen Arda Güler bunu başaran ilk isim olarak kayıtlara geçti.

Borussia Dortmund maçının kadrosunda bulunan milli futbolcu kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu başarı 19 yaşındaki futbolcuyu Türk futbol tarihine geçirdi.

BİR SEZONDA 3 KUPA

Real Madrid bu sezon 3. kupasını kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'yla ilk kupasını kazanan Real Madrid, LaLiga'yı da ilk sırada tamamlayarak zafere ulaştı. İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi ile bu sezon 3. kupasını kazandı.

A MİLLİ TAKIM'DA FORMA GİYMİŞ 5 İSİM FİNAL OYNAYIP KAYBETMİŞTİ

Daha önce Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya uzanamamıştı.