Borussia Dortmund - Köln | A SPOR CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Köln'ü konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Köln'ü konuk ediyor.
A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Passlack, Emre Can, Witsel, Brandt, Reus, Sancho, Haaland.
Köln: Hırn, Wolf, Bornauw, Czichos, Cestic, Skhiri, Rexhbecaj, Duda, Salih Özcan, Jakobs, Thielmann.