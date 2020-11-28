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Borussia Dortmund - Köln | A SPOR CANLI İZLE

Borussia Dortmund - Köln | A SPOR CANLI İZLE
28.11.2020 17:45
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Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Köln'ü konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.


ASpor CANLI YAYIN

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Köln'ü konuk ediyor.

A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Passlack, Emre Can, Witsel, Brandt, Reus, Sancho, Haaland.

Köln: Hırn, Wolf, Bornauw, Czichos, Cestic, Skhiri, Rexhbecaj, Duda, Salih Özcan, Jakobs, Thielmann.

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