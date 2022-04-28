Bolognalı futbolcular Inter galibiyeti sonrası lösemi tedavisi gören teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic’i ziyarete gitti

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren İnter, Bologna deplasmanında yıkıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.





Bu sonuçla birlikte Inter 8 maç aradan sonra kaybetmiş oldu. Bolognalı futbolcuların başarısı İtalyan medyasında da geniş yer buldu.

İnter maçı sonrası ise Bolognalı futbolcuların teknik direktörlerine büyük sürprizi vardı. Bologna İnter'i mağlup ettikten sonra bugün tam takım lösemi tedavisi gören teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic'i ziyarete gitti. Bu hareket duygusal görüntülerin oluşmasına neden oldu.





53 yaşındaki teknik direktör daha önce de lösemi tedavisi görmüş ve sahalara geri dönmüştü. Tecrübeli teknik direktör kariyerinde Sporting Lizbon, Torino, Milan, Sampdoria, Fiorentina ve Catania gibi takımları da çalıştırdı.







Mihajlovic, 2012-2013 yılları arasında ise Sırbistan Milli Takımı'nı çalıştırdı. Bu sezon Bologna'nın başında 34 maça çıkan tecrübeli teknik adam 11 galibiyet alırken 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.