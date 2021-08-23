Beşiktaş'tan son dakika transfer hamlesi! Umut Meraş için devrede

Son dakika haberine göre Beşiktaş transferde yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Gaziantep FK maçında Fabrice N'Sakala'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonrası, Kongolu oyuncunun sağlık raporunu bekleyen siyah-beyazlılar o bölgeye takviye için Umut Meraş'la temasa geçti.
Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'dan iyi haber gelirken, sağlık raporu bekleniyor. Kongolu oyuncunun futbol olmasına engel bir durum olup olmadığı henüz netleşmemişken, Beşiktaş yönetiminden flaş bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlı kurmaylar Gelecek rapora göre sol beke Umut Meraş'ı transfer edilebilir. Sercan Dikme'nin "Umut Meraş, bonservisini düşürebilmek için alacaklarının bir kısmından vazgeçebilir. Sergen Yalçın da Umut Meraş için olumlu. Önümüzdeki 4-5 gün hareketli geçebilir." ifadelerini kullandı.