Beşiktaş'tan son dakika transfer hamlesi! Umut Meraş için devrede

Son dakika haberine göre Beşiktaş transferde yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Gaziantep FK maçında Fabrice N'Sakala'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonrası, Kongolu oyuncunun sağlık raporunu bekleyen siyah-beyazlılar o bölgeye takviye için Umut Meraş'la temasa geçti.