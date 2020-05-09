Beşiktaş'ta son dakika | Bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

09.05.2020 17:50

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe coronavirüs testi yapılan Beşiktaş 1 futbolcu ve 1 çalışanın testinin pozitif çıktığını duyurdu. Futbolcunun ve çalışanın ismi ise henüz açıklanmadı ancak sosyal medyada o futbolcunun kim olduğuna dair bir iddia ortaya atıldı. İşte Beşiktaş'ın o açıklaması...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında Beşiktaş Kulübü'nde coronavirüs testleri tamamlandı.

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin sonucu açıklandı. Test sonuçlarına göre, 1 futbolcu ve 1 çalışanın testi pozitif çıktı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.



Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.



Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

O FUTBOLCU KİM?

1 aylık aranın ardından 20 Nisan'da sahaya inen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, test sonuçlarının açıklanmasıyla yıkıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Siyah Beyazlı ekip, futbolcunun ismini ise vermedi.

ANTRENMAN İPTAL EDİLDİ

Öte yandan siyah-beyazlılarda 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan antrenman iptal edildi.