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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023, 18:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023, 18:33

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

Seçime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta beklenen tarih resmen açıklandı. Siyah-Beyazlılar, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 10 Aralık Pazar günü yapılacağını duyurdu. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir.

Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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