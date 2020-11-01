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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! Takımdaki en büyük eksik...

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! Takımdaki en büyük eksik...
01.11.2020 22:04

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Canlı yayında maçı değerlendiren Toroğlu Kartal'a eleştirilerde bulundu. Toroğlu "Beşiktaş'ta takımı yönlendirecek birisi yok" ifadelerini kullandı


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