Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 20:47 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 20:50

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Göztepe'yi ağırlıyor.

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ATV'den canlı yayınlanan Beşiktaş - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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🦅 BEŞİKTAŞ GÖZTEPE 🔴 MAÇI ATV CANLI İZLEME EKRANI!

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, T. Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.

GÖZTEPE: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo

11. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

İki ekip, bu organizasyonda 11. kez kozlarını paylaşıyor.

Kupada bugüne kadar oynanan 10 karşılaşmanın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, Göztepe sadece 1 galibiyet elde edebildi. Geriye kalan 5 mücadelede ise taraflar normal süre ve uzatmalarda eşitliği bozamadı. İstatistiklere bakıldığında siyah beyazlılar, rakip fileleri 13 kez havalandırırken, İzmir temsilcisi bu maçlarda 9 golle karşılık verdi.

KAZANAN TRABZONSPOR'UN RAKİBİ OLACAK

Beşiktaş - Göztepe mücadelesinde sahadan turla ayrılan takım, Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak zorlu randevuyu kazanan finale yükselecek.