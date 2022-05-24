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Bayburtspor - Bodrumspor maçı kavgayla başladı

Bayburtspor - Bodrumspor maçı kavgayla başladı
24.05.2022 17:10

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika spor haberleri | TFF 2. Lig play-off maçında Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

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TFF 2. Lig play-off müsabakasında Bayburt Gençosman Stadyumu'nda Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Maça gelen iki takım taraftarları da aranarak içeri alındı.

Maç başlamadan sahaya ısınmak için çıkan iki takım oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı. Futbolcular arasında yaşanan itiş kakış güvenlik güçlerinin ve sahada bulunan görevlilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Maç gerilimin dinmesinin ardından hakemin düdüğüyle oynanmaya başladı. İlk maçı Bodrumspor kendi sahasında 3-1 kazanmıştı.

BAYBURT İÖİ - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayburt İÖİ'nin BB Bodrumspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 15.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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