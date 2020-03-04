Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbol sahalarında bile milletimizin ülkesine, ordusuna, askerine verdiği destek bunun en güzel örneklerinden biridir. Bay Kemal farklı şeyler bekliyordu ama futbol sahalarından destek geliyor"
Başkan Erdoğan: "Bay Kemal farklı şeyler bekliyordu ama futbol sahalarından destek geliyor"04.03.2020 13:02
- Başkan Erdoğan: "Bay Kemal farklı şeyler bekliyordu ama futbol sahalarından destek geliyor"
- MAÇ SONUCU: Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe ÖZET İZLE
- Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe (Fenerbahçe'nin 1. golü | 82' Muriç)
- Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe (Trabzonspor'un 2. golü | 66' Novak)
- Trabzonspor 1-0 Fenerbahçe (Trabzonspor'un 1. golü | 46' Sörloth)
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- MAÇ SONUCU: Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
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