Son dakika haberi... Schalke, Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı | Video 04.03.2020 16:53

Milli Takımımıza bir şok daha... Son dakika haberine göre; Schalke 04, Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Son dakika haberine göre; Schalke 04, Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

MİLLİ TAKIMIMIZA SAKATLIK HABERLERİ PEŞİ SIRA GELİYOR

Everton'ın Crystal Palace'a kiraladığı Cenk Tosun'un antrenman sırasında dizinden sakatlandı. Bu sakatlık sonrası Cenk Tosun 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Crystal Palace'ın idmanında dizinden sakatlık geçiren A Milli Takımımızın forvetlerinden Cenk Tosun'un sahalara dönmesinin 6 ayı bulacağı ve EURO 2020'de de forma giyemeyeceği açıklanmıştı.