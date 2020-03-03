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Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe (Fenerbahçe'nin 1. golü | 82' Muriç)

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe (Fenerbahçe'nin 1. golü | 82' Muriç)

03.03.2020 22:43

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe'de Trabzon'da karşı karşıya geldi. 82 dakikada Muriç'in attığı golle Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında durumu 2-1'e getirdi.


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