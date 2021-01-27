Başakşehir 1-1 Trabzonspor | GOL | TFF Süper Kupa

Başakşehir ile Trabzonspor Süper Kupa maçı kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşı geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü. İşte Başakşehir'in beraberlik golü...
56. dakikada turuncu-lacivertliler VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından şutunda top savunmadaki Edgar Ie'den döndü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi. Ancak kısa süre sonra Video Yardımcı Hakem Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Uğurlu, penaltıya hükmetti.
58. dakikada topun başına geçen Demba Ba, fileleri havalandırdı: 1-1.