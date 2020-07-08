Bacağı 2 yerden kırılan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera harıl harıl çalışıyor!

08.07.2020 14:08

Galatasaray'un Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilmiş ve 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak Uruguaylı file bekçisi buna rağmen antrenmanlarına devam ederek hem diğer oyunculara örnek oluyor hem de taraftarın kalbini kazanıyor. Uzun bir süre sahalardan uzak kalacak eldiven, sosyal medyadan paylaştığı videoyla Galatasaray taraftarlarını duygulandırdı. Muslera'nın eşi benzeri görülmemiş azmi ve isteği tüm spor severlerin takdirini kazandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında aldığı darbe sonucunda ayağı kırılan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan takım kaptanı Fernando Muslera, sakat olmasına rağmen idmanlara son sürat devam ediyor.

ALÇIYI ÇIKARDI

Galatasaray'ın kalesini 9 yıldır başarıyla koruyan eldiven, yaşadığı sakatlığa rağmen idmanlara katılıyor ve kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışmasını gerçekleştiriyor. Ayrıca alçıyı çıkardığı da paylaşalına videoda açık açık görülüyor.

Fernando Muslera'nın sosyal medyada paylaştığı görüntüler taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Taraftarlar sosyal medyada Muslera'nın paylaştığı videonun altına, "Muslera resmen mucize yaratıyor" yorumunu yazdı.

34 yaşındaki eldiven, sahalara beklenenden daha erken dönmeyi hedefliyor.