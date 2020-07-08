Son dakika: Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu

08.07.2020 18:19

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak. Transfer dönemi ağustosun ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig 26 Temmuz'da sona erecek. Yeni sezonun başlangıc tarihi ise belirlendi.

Kulüplerin isteği doğrultusunda Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayacak.

TFF'nin bugün Riva Tesisleri'nde yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu başlama tarihi 11-12-13 Eylül 2020 olarak belirlendi.

İŞTE YENİ YABANCI KURALI

Milliyet'in haberine göre önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı alabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alacak. Ertesi sezon 12 yabancının 7'si sahada olabilecek.

Resmi açıklamanın bu akşam yapılması bekleniyor.