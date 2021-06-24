Aziz Yıldırım Son Dakika: Fenerbahçe'ye yapılan her türlü zararı çıkıp kamuoyu ile konuşacağız

Son dakika haberi! Fenerbahçe'de seçimi kaybettiği 2018'den bu yana suskunluğunu koruyan eski başkan Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan önce basın toplantısı düzenliyor. Yıldırım, Ali Koç yönetimini topa tutarak, "3 yıl boyunca açıklama yapmama kararı almıştık. Bugün itibariyle bu sözümüzün tarihi doldu. Bundan sonra Fenerbahçe'ye yapılan her türlü zararı çıkıp kamuoyu ile konuşacağız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde seçimli genel kurul yapılacak. Şu ana kadar sarı lacivertlilerde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını duyururken, eski başkan Aziz Yıldırım da seçim öncesinde bir basın toplantısı düzenliyor.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Mahalle yönetsen, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım.



HER TÜRLÜ ZARARI ÇIKIP SÖYLEYECEĞİZ

Arkadaşlarımla toplanıp konuştuk. 3 yıl boyunca açıklama yapmama kararı almıştık. Ama bizi tahrik ettiler. Bugün itibariyle bu sözümüzün tarihi doldu. Bundan sonra Fenerbahçe'ye yapılan her türlü zararı çıkıp kamuoyu ile konuşacağız.

3 yıldır yapılan bir 'enkaz' edebiyatı var. Hayır biz öyle bir tablo bırakmadık. Her şeyi açıklayacağım.

Biz başkanlığa geldiğimizde hiçbir şeyi yoktu kulübün. Biz 50 tapu kattık Fenerbahçe'ye. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarından fazladır. Başkan hesap bilmiyor. Beşiktaş'ın neyi var? Bir stadı var bir tesisi. Galatasaray'ın neyi var? Yarısını devletin yaptığı bir stat. Bir de Florya. Başka da ufak tefek bir şeyler vardır.

"PAMUK PRENSES KÜME DÜŞÜYORDU"

Bugüne kadar kulübe ne verdiler? Bir bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç bu kulübe neden geldiğinin farkında değil. 16 bin üye neden onu seçti hala anlamamış. Beyaz Atlı Prens olarak onu seçtiler, Pamuk Prenses'i kurtaracaktı. Prenses küme düşüyordu.

Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe'de başkan olan herkes bu sözü vermeye mecburdur.

Biz stadı yaptık. Kulüp imkanlarıyla ve bankadan borç alarak yaptık. 100 milyon dolara yakına mal oldu. Ülker Sports Arena, 130 milyon dolar olarak gözüküyor. Samandıra ve Dereağzı Tesisleri ve daha birçok tesis yaptık. Fenerbahçe TV, Fenerium, Topuk Yaylası, Gebze'de 220 bin metrekare arazi, ülkenin çeşitli yerlerinde arsalar. Varlıklarımızın farkında değiller. Hepsini görmeleri 15 gün sürer.

Hep bir bahaneleri var. 'Enkaz aldık'

HAPİS Mİ YATTIN?

Biz 3 yılda çok sıkıntı çektik diyor. Hapis mi yattın? Pandemide bir hafta evde kaldın heralde odur.

Pendik'e yenildik. Bizi istifaya davet ettiler. Olur ederiz dedik kongreye gittik kimse aday olmadı. 2001'de yine bıraktık şampiyon olmuştuk. Evden öyle istediler. Bıraktık, insanlar yürüyüşler yaptı geri döndük. 2006'da Denizli faciası yaşandı. FETÖ ordan başladı. Sonra ben yine geri döndüm. Bu sefer 2011, hapse girdik.

Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi rakip görme. Biz Fenerbahçe'nin bir ferdiyiz.

BİZİ RAKİP OLARAK GÖRMENİN TEK ŞARTI VAR

Bizi rakip olarak görmenin tek şartı var. 20 yıl başkan olacaksın. Şampiyonluklar kazanacaksın. Stat yapacaksın. Tesisler yapacaksın. Gözümün üstünde kaşım var demeyeceksin. Hapse gireceksin.

Aziz Yıldırım görecek diyolar. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin sabahı olmaz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Korkuyorsunuz. Ahlaksızlar.

HERKESİ KANDIRDI

Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. Herkesi kandırdı. 6 tane antrenör, 30 yaş üstü transfer yapmayacağız... Biz safız ya inandık.











FENERBAHÇE'DE KONGRE HEYECANI

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın ve 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt başkanlık için yarışacak. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. Kongre saat 10.30'da başlayacak.

SALGIN SÜRECİNDE SEÇİM

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul ilk kez salgın koşullarında yapılacak.

Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.

BAŞKAN CUMARTESİ GÜNÜ SEÇİLECEK

Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kongrenin ilk gününde yarın, yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak, başkan adayları seçim öncesi son konuşmalarını gerçekleştirecek.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı cumartesi günü ise üyeler oy kullanacak.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

İKİ BAŞKAN ADAYI

Fenerbahçe Kulübünde kongrede başkanlık için şu ana dek iki isim adaylığını açıkladı.

Mevcut başkan Ali Koç, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Ali Koç, 2-3 Haziran 2018'deki kongrede Aziz Yıldırım'a karşı kazanarak, başkan olmuştu.

Diğer aday Eyüp Yeşilyurt ise Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

ENGİN VEREL DE ADAY OLACAĞINI DUYURDU

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, başkanlık için aday olacağını duyurdu.

Verel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün saat 15.00'te başkanlığa aday olacağını bildirdi.

Fenerbahçe'de Engin Verel'in de aday olması durumunda başkanlık yarışı 3 kişi arasında geçecek.

OY KULLANMA HAKKI 29 BİN 9

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.

Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.

BAŞKAN ADAYLARI FBTV'DE KONUŞACAK

Fenerbahçe'de ilk kez iki başkan adayı kulüp televizyonunda kongreye ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Sarı-lacivertlilerde kongreden hemen önce mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, FBTV'de bir araya gelerek görüşlerini paylaşacak.